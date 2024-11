Ragnetti rossi: come tenerli lontani dalle nostre case

I ragnetti rossi sono innocui per la nostra salute, ma è bene che la nostra casa ne sia sempre libera. Vediamo come fare.

I ragnetti rossi, a differenza dei parassiti più noti, di colore rosso o giallo, che si nutrono di linfa e possono danneggiare gravemente la vegetazione, non sono pericolosi per le nostre piante o per la nostra salute. In caso di infestazione è però importante agire per essere certi che la nostra casa sia sempre pulita e libera dagli insetti.

Ragnetti rossi

Nonostante il nome faccia pensare il contrario, i ragnetti rossi sono degli acari che misurano pochi millimetri e si vedono, spesso, sfilare lungo le pareti, i pavimenti o i balconi delle nostre case. Questi parassiti non sono un pericolo per la vegetazione e non sono neppure un pericolo per noi o per la nostra salute, anzi! Poiché si nutrono degli escrementi dei volatili e delle larve di insetti che aggrediscono le nostre piante, dovremmo essere favorevoli alla loro presenza nelle nostre case. E’ ovvio, però, che nessun essere umano al mondo voglia condividere la propria casa con insetti e parassiti ed ecco perché, nel caso dovessimo scorgere la loro presenza in casa, dovremmo voler cercare dei rimedi per poterli allontanare in modo sicuro.

Il pigmento rosso accesso, che fuoriesce dai loro corpi, se schiacciati accidentalmente, e che può macchiare le pareti o gli indumenti, è l’unico aspetto negativo dei ragnetti rossi. Questi parassiti sono presenti soprattutto in primavera e in estate, ma possono essere molto attivi anche durante l’autunno e l’inverno, quando le temperature iniziano a calare e in casa si accende il riscaldamento.

Ragnetti rossi: come tenere la casa al sicuro

La presenza in casa dei ragnetti rossi non indica una sua cattiva gestione o una sua poca pulizia, ma scorgerli non è piacevole e, se dovesse succedere, il nostro compito dovrebbe essere quello di risolvere il problema all’istante.

Il modo migliore per allontanare e tenere lontani i ragnetti rossi dalle nostre abitazioni è quello di impedire loro l’accesso, pertanto, vi consigliamo di:

Monitorare ogni spazio della casa , anche il più piccolo, periodicamente, da un lato, per scovare la presenza di eventuali insetti, dall’altro, per verificare che non vi siano delle crepe o delle fessure, sparse di qua e di là, e che potrebbero diventare un punto di accesso per i ragnetti rossi e per altri insetti, magari pericolosi;

, anche il più piccolo, periodicamente, da un lato, per scovare la presenza di eventuali insetti, dall’altro, per verificare che non vi siano delle crepe o delle fessure, sparse di qua e di là, e che potrebbero diventare un punto di accesso per i ragnetti rossi e per altri insetti, magari pericolosi; Pulire accuratamente la casa, passando quotidianamente l’aspirapolvere, svuotando e pulendo le dispense almeno una volta ogni due settimane ed eliminando ogni residuo di cibo, subito dopo aver mangiato, sia umano che animale.

Ragnetti rossi: miglior rimedio naturale

Anche se i ragnetti rossi non sono pericolosi per la nostra salute e, anzi, in alcuni casi, averli in casa potrebbe pure essere comodo per tutelare e proteggere le nostre piante dai parassiti che le attaccano, allontanarli e tenerli lontani dalle nostre case è importante per una questione di igiene e sicurezza, nostra e di tutte le persone che vengono a farci visita.

