Ragno violino: come si riconosce

Alcuni insetti sono balzati agli onori della cronaca per una serie di complicazioni che riportano qualora mordessero. È il caso del ragno violino che bisogna imparare a conoscere e capire come si muove onde evitare che agisca. Scopriamo le sue caratteristiche e i rimedi per tenerlo alla larga.

Ragno violino

Si distingue per essere un insetto dalle dimensioni modeste e dall’aspetto insignificante, almeno apparentemente, ma il ragno violino può balzare agli onori della cronaca, come sta succedendo ultimamente, proprio perché in alcuni casi un suo possibile morso rischia di portare a delle complicazioni e a dei problemi seri.

Il nome scientifico è Loxosceles rufuscens proprio per via di una macchia che presenta sul corpo e che ricorda molto uno strumento come il violino, da qui appunto il suo nome. Si tratta di un insetto molto piccolo le cui dimensioni possono raggiungere i 10 millimetri, quindi davvero minuscolo, con le zampe molto lunghe con cui si muove tra i vari luoghi e angoli, anche di casa.

Il ragno violino presenta un colore marrone giallastro e, a differenza degli altri tipi di ragni, ha ben 6 occhi invece di 8. Possiede un artiglio che usa per inoculare il veleno. Molto diffuso in tutta Italia dove predilige i climi maggiormente caldi e umidi. Si può anche trovare tra i mobili, le scarpe, gli abiti e le lenzuola se stese ad asciugare.

Ragno violino: caratteristiche morso

La quantità di veleno che il ragno violino può inoculare è del tutto minima, quindi non sono molti i danni che può provocare. L’entità di determinati danni dipende molto dalla predisposizione del soggetto che ha subito il morso dal momento che questa specie colpisce soltanto se viene calpestato oppure minacciato.

In ogni caso il morso risulta indolore con una serie di sintomi come arrossamento, gonfiore e prurito che tendono a manifestarsi dopo un po’ per poi scomparire nel giro di poco. Non ci sono particolari complicanze, anche se in alcuni soggetti può comparire una febbre particolarmente alta e forte.

Sebbene il morso del ragno violino sia considerato indolore, si consiglia di non sottovalutare assolutamente ciò che può fare. In ogni caso, è sempre bene contattare un esperto soprattutto se i sintomi dovessero peggiorare e sfociare in qualcosa di maggiormente serio e grave.

Ragno violino: rimedio

