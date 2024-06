A Vittoria, Ragusa, un uomo, ospite a casa della madre, avrebbe dato fuoco all’abitazione uccidendo la donna e ferendo altri familiari, tra cui due bambini.

L’incendio alla casa di famiglia

L’uomo, di origini tunisine, si trovava a casa della madre quando ha incendiato l’abitazione. Le cause del gesto sarebbero rintracciabili in un litigio che l’uomo avrebbe avuto con i familiari. Avrebbe quindi ammucchiato dei copertoni davanti alla casa della madre per poi incendiarli servendosi di una torcia e di uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.

Dopo essersi dato alla fuga l’uomo, con problemi psichici, è stato catturato dalla polizia.

I soccorsi

Il rogo è divampato intorno alle 2:30 di notte nell’abitazione, ora completamente distrutta, situata in piazza dell’Unità a pochi metri dall’ex chiesetta della Trinità, a Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i soccorsi.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Ragusa e Vittoria. La madre del presunto incendiario è morta nel rogo, mentre sono rimasti feriti il marito di lei e due bambini.