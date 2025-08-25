Rai: Filini (Fdi), 'smania censura sinistra oltrepassa confini grottesco'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “La sinistra perde il potere ma non il vizio. La loro smania di censura oltrepassa i confini del grottesco, al punto che ora vorrebbero impedire a un giornalista, un professionista, di esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, su una testata giornalistica. E q...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “La sinistra perde il potere ma non il vizio. La loro smania di censura oltrepassa i confini del grottesco, al punto che ora vorrebbero impedire a un giornalista, un professionista, di esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, su una testata giornalistica. E quelli che vorrebbero mettere il bavaglio ai giornalisti sono gli stessi che accusano il Governo Meloni di attaccare la libertà di stampa.

È molto grave che dei politici vogliano censurare un giornalista. A Bonelli e compagni va però riconosciuta almeno l’originalità: non sapevano come far parlare di sé in una giornata di fine agosto, ci sono riusciti. A dispetto del senso del ridicolo”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, capogruppo nella commissione Vigilanza Rai.