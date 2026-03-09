Raid con droni sul Bahrein: incendio a Al Ma'ameer e 32 feriti

Un raid con droni ha preso di mira l'area petrolifera di Al Ma'ameer causando un incendio e feriti civili sull'isola di Sitra; la compagnia statale ha dichiarato forza maggiore mentre la tensione regionale cresce

Un attacco condotto mediante velivoli senza pilota ha colpito un importante complesso petrolifero in Bahrein, provocando un incendio e danni materiali significativi. Le autorità locali e la compagnia energetica statale hanno riferito ripercussioni sull’operatività degli impianti e interventi di emergenza per contenere le fiamme.

Durante la stessa operazione notturna sono stati segnalati feriti tra la popolazione civile sull’isola di Sitra, mentre paesi vicini hanno attivato sistemi di difesa aerea per intercettare ulteriori minacce. Le dinamiche dell’attacco si inseriscono in un quadro regionale già segnato da scambi di raid, intercettazioni e crescenti tensioni geopolitiche; sono attesi aggiornamenti da parte delle autorità nazionali e internazionali nelle prossime ore.

Impatto sull’impianto di Al Ma’ameer e reazione di Bapco

L’attacco ha colpito lo stabilimento petrolifero di Al Ma’ameer, determinando un incendio interno e danni alle infrastrutture. Le squadre antincendio hanno avviato le operazioni di contenimento e messa in sicurezza delle aree interessate.

La società statale Bapco ha dichiarato lo stato di forza maggiore sulle attività del gruppo, misura che attesta l’impossibilità temporanea di onorare contratti o forniture per cause esterne eccezionali. Sono in corso valutazioni tecniche per quantificare l’entità dei danni e pianificare la ripresa delle operazioni.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'attacco e verificare eventuali responsabilità.

Conseguenze operative ed economiche

La sospensione parziale o totale delle attività in un sito strategico come Al Ma'ameer può ridurre immediatamente la produzione locale di idrocarburi. Ciò contribuisce a pressioni sui mercati energetici già sensibili a interruzioni nel Golfo. Ogni problema tecnico o logistico acuisce i timori per il approvvigionamento e può determinare variazioni nei prezzi.

Vittime civili e allerta nell’area di Sitra

Le autorità sanitarie di Manama hanno comunicato che nell’attacco notturno sull’isola di Sitra sono rimasti feriti 32 civili, tra cui anche bambini. Le strutture ospedaliere locali hanno preso in carico i feriti e la rete sanitaria ha gestito le emergenze. Le segnalazioni indicano un impatto diretto sulle aree abitate, confermando il rischio che conflitti di questo tipo colpiscano popolazioni non coinvolte militarmente.

Risposta regionale: difese aeree e avvisi pubblici

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver attivato i propri sistemi di difesa aerea per intercettare missili e droni diretti verso il territorio nazionale. Le autorità hanno collegato i forti rumori avvertiti dalla popolazione alle operazioni di intercettazione in corso e hanno fornito istruzioni operative alle forze di sicurezza.

Le istituzioni emiratine hanno invitato i cittadini a rispettare le indicazioni ufficiali e a mantenere la calma, precisando che le misure sono state adottate per contenere la minaccia. Anche altri governi della regione seguono con attenzione l'evolversi degli eventi, preoccupati per il rischio di un allargamento delle ostilità.

Contesto più ampio e implicazioni internazionali

L'episodio in Bahrein si inserisce in una serie di scambi militari e di attacchi a infrastrutture strategiche nella regione.

Oltre alle conseguenze locali, gli attacchi hanno ripercussioni sul commercio petrolifero globale e sulle quotazioni energetiche. Le tensioni spingono le autorità internazionali a considerare risposte coordinate per preservare la stabilità dei mercati e la sicurezza delle rotte energetiche.

Diplomazia e misure economiche

Diplomatici di diversi paesi stanno cercando canali di dialogo per ridurre la tensione e prevenire un’escalation. Le iniziative includono consultazioni multilaterali e contatti diretti tra rappresentanti regionali e internazionali.

Sul piano economico, paesi industrializzati valutano misure per attenuare l’impatto sui prezzi dell’energia. Tra le opzioni al vaglio vi sono interventi sul mercato e il possibile rilascio coordinato di scorte strategiche per contenere aumenti improvvisi dei costi energetici.

Nei prossimi giorni si attendono decisioni ufficiali da parte dei governi coinvolti e dichiarazioni dalle agenzie internazionali che monitorano i mercati dell’energia.

Cosa resta da monitorare

Nelle prossime ore le autorità competenti aggiorneranno le indagini per chiarire le responsabilità dell’attacco e completare le verifiche sui danni infrastrutturali. È altresì fondamentale valutare l’evoluzione delle condizioni sanitarie dei civili coinvolti e le eventuali misure di sicurezza adottate dagli Stati vicini. I dati ufficiali determineranno il quadro sui rischi per la fornitura energetica e per la stabilità regionale.

Il raid e gli effetti sull’isola hanno mostrato come gli attacchi su asset energetici possano incidere rapidamente sulla vita civile e sui mercati dell’energia. Rimane prioritaria la raccolta di informazioni verificate e l’attuazione di misure di de-escalation per contenere ulteriori rischi. Si attendono inoltre decisioni ufficiali da parte dei governi coinvolti e comunicazioni dalle agenzie internazionali che monitorano il settore energetico.