Rapimento a Baghdad: la giornalista Shelly Kittleson scomparsa mentre lavorava in centro

La reporter Shelly Kittleson, nota per i servizi sul Medio Oriente, è stata rapita nel centro di Baghdad: le autorità hanno avviato ricerche e un sospetto è in custodia

Nel centro di Baghdad una giornalista statunitense è stata prelevata con la forza da uomini armati, generando immediata allerta tra le autorità locali e la comunità internazionale. L’episodio, avvenuto nei pressi dell’area dell’Hotel Palestine su una via molto frequentata, è al centro di un’operazione di ricerca e recupero che le forze irachene hanno messo in atto non appena ricevute le prime informazioni.

Fonti dei media iracheni e internazionali riferiscono del fermo di un sospetto e del recupero di un veicolo coinvolto, mentre permangono discrepanze sulle notizie di una possibile liberazione. Alcune agenzie avevano diffuso informazioni contrastanti, ma al momento manca una conferma ufficiale sul rilascio e sulle condizioni della giornalista.

Cosa è successo nel dettaglio

Secondo le ricostruzioni, almeno due individui armati hanno fermato il mezzo su cui viaggiava la reporter e l’hanno costretta a scendere prima di allontanarsi a bordo di una vettura insieme alla donna. Le forze di sicurezza hanno immediatamente mosso unità per intercettare i fuggitivi: durante l’inseguimento è stato ritrovato un veicolo che, nel tentativo di sfuggire, si è ribaltato. Da questo intervento è scaturito l’arresto di almeno un sospetto, mentre continuano le ricerche per rintracciare gli altri componenti del gruppo e per accertare la sorte della presa.

Le versioni contrastanti e le prime ipotesi

La dinamica rimane oggetto di conferme incrociate: alcune testate locali hanno annunciato una liberazione, altre segnalano la presenza della giornalista nelle mani di milizie paramilitari. Un’analisi iniziale ricollega il possibile coinvolgimento a formazioni affiliate a Kataib Hezbollah, un gruppo sciita che opera in seno a coalizioni irachene e con legami regionali. Altre fonti fanno invece riferimento a scenari criminali comuni nelle aree urbane più instabili.

Chi è la giornalista e il suo percorso professionale

La donna al centro del caso è Shelly Kittleson, una corrispondente freelance con lunga esperienza nel Medio Oriente. Ha firmato reportage e analisi per testate internazionali tra cui Al Monitor, Foreign Policy e The National, oltre a collaborazioni con media italiani. Negli ultimi anni si è occupata ripetutamente di conflitti e delle dinamiche delle fazioni armate in Siria, Iraq e Afghanistan.

Collaborazioni e riconoscimenti

Nella sua attività compaiono contributi su piattaforme come Il Foglio e Middle East Uncovered, e progetti realizzati in Italia: un documentario radiofonico per Radio Rai Tre dedicato al sistema giudiziario afghano, una partecipazione a una mostra fotografica a Torino su donne fotogiornaliste in zone di guerra e il conferimento del Premio Caravella per reportage da aree in conflitto. Collabora inoltre con istituti di ricerca come Ispi, consolidando un profilo professionale orientato all’analisi delle relazioni tra fazioni locali e attori internazionali.

Le reazioni istituzionali e le implicazioni

Il ministero dell’Interno iracheno ha dichiarato di aver lanciato immediatamente un’operazione sulla base di informazioni di intelligence, con il monitoraggio dei movimenti dei sospetti e la cattura di uno di loro. Il Dipartimento di Stato statunitense ha detto di essere a conoscenza del presunto rapimento e di coordinarsi con le autorità competenti, citando inoltre che l’ente, guidato da Marco Rubio secondo alcune note, continuerà il lavoro con il FBI per facilitare la liberazione.

Rischi per i giornalisti e richieste di trasparenza

L’episodio riaccende il tema della sicurezza dei corrispondenti in aree instabili: l’azione contro un professionista dei media mette in luce come minacce paramilitari e attività criminali possano sovrapporsi, complicando il quadro investigativo. Organizzazioni per la libertà di stampa e colleghi internazionali hanno chiesto chiarezza e un impegno forte da parte delle autorità per tutelare i giornalisti che operano in contesti ad alto rischio.

Cosa resta da accertare

Le priorità investigative sono ora recuperare informazioni sul luogo in cui la giornalista è stata condotta, identificare con precisione i gruppi coinvolti e verificare lo stato di salute della donna. Le autorità continuano le ricerche e la comunità giornalistica attende conferme ufficiali per ricostruire la catena dei fatti e fornire supporto ai familiari della reporter.