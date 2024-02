Rapolla: lite tra zio e nipote finisce nel sangue

Lite familiare termina in tragedia. Zio uccide il nipote a fucilate, sul luogo del delitto 118 e carabinieri. Nulla da fare per il 40enne

Una vera e propria tragedia familiare, quella che si è consumata nelle campagne di Rapolla, in provincia di Potenza, con la morte violenta di un uomo di 40 anni, Michele Petrino, ucciso a colpi di fucile (almeno due) dallo zio 67enne. Si tratta di un evento che lascia sgomenti e addolorati. La lite che ha portato a tale gesto estremo, con l’uso di un’arma da fuoco, ha causato una perdita irreparabile e un dolore profondo nella comunità locale.

Lite tra zio e nipote, le indagini

La lite tra zio e nipote, terminata poi nel sangue, si è consumata sabato 17 febbraio poco dopo mezzogiorno. Le recenti informazioni che emergono sulla tragedia di Rapolla indicano che alla base dell’omicidio potrebbero esserci rancori e dissidi familiari legati al possesso e alla gestione di terreni. Questo scenario getta una luce ancora più tetra su un conflitto che è sfociato in una tragedia così devastante.

La conferma di questi dettagli da parte del presunto responsabile, attualmente sotto interrogatorio, è un passo fondamentale nelle indagini in corso.

Tuttavia, è essenziale che le autorità completino approfonditamente le loro indagini per gettare luce sulla complessità di questa situazione. Il provvedimento di arresto nei confronti dello zio da parte delle autorità è stato necessario per garantire l’indagine sulla vicenda e portare chiarezza su questo tragico episodio. Ora più che mai è importante che la giustizia sia fatta per onorare la memoria della vittima e portare un minimo di conforto alla sua famiglia.