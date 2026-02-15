real madrid in vetta grazie a vinicius: 4-1 alla real sociedad

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria netta contro la Real Sociedad, imponendosi 4-1 in una gara in cui la squadra ha mostrato lucidità e concretezza offensiva. La partita ha offerto spunti tecnici e novità dalla panchina, con l’assenza in campo di Kylian Mbappé e la gestione di infortuni che condizionano le scelte dell’allenatore.

La posta in gioco era alta: con questo successo il Madrid si è portato in vetta alla classifica in via provvisoria, sfruttando il turno in cui il Barcellona sarebbe sceso in campo soltanto nel match successivo contro il Girona. La vittoria è arrivata grazie a un mix di occasioni sfruttate e a calci di rigore trasformati con freddezza.

Come è maturata la vittoria del Madrid

La partita è iniziata con il vantaggio madrileno siglato da Gonzalo García, che ha deviato in rete un cross di Trent Alexander-Arnold, confezionando l’1-0 nei minuti iniziali. La reazione ospite non si è fatta attendere: un intervento in area ha portato al primo rigore della partita, trasformato da Mikel Oyarzabal con un tiro potente e centrale che ha ristabilito la parità.

La svolta dai calci di rigore

Quattro minuti dopo il pareggio la partita è cambiata quando il direttore di gara ha fischiato un secondo rigore a favore del Madrid per un fallo sull’attaccante brasiliano. Vinícius Júnior non ha tremato e ha realizzato dal dischetto, portando avanti i padroni di casa. Nella fase finale del primo tempo il capitano Fede Valverde ha approfittato di spazio concesso dalla difesa avversaria per segnare il terzo gol, il primo stagionale per il centrocampista, consolidando il vantaggio prima dell’intervallo.

La ripresa e i dettagli decisivi

Nella ripresa il Madrid ha amministrato il risultato e ha trovato il quarto gol ancora su rigore: un episodio simile al primo, con lo stesso protagonista a calciare dal dischetto e a segnare, aumentando il bottino personale e del club. L’ingresso di Dani Carvajal ha segnato il ritorno in campo per il terzino, rientrato in campionato dopo un periodo di assenza: la sostituzione ha dato ulteriore esperienza e solidità alla squadra nel finale.

Momenti sfumati e decisioni arbitrali

Nel finale Vinícius ha creduto nel tris personale quando ha insaccato di testa su calcio piazzato, ma il gol è stato annullato per offside dopo la verifica: un episodio che ha chiuso la contesa senza però mettere in discussione la supremazia madridista nella partita.

Contesto della rosa e riflessi in campionato

Alla vigilia molti osservatori avevano notato la presenza di Mbappé in panchina: il francese non è sceso in campo a causa di un fastidio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori dal gruppo in alcuni allenamenti settimanali, motivo per cui lo staff ha preferito non forzare il suo impiego. Parallelamente il club deve fare i conti con l’assenza prolungata di Jude Bellingham, fermato da un problema al tendine che lo terrà lontano dall’attività fino ad aprile, incidendo sulle scelte tecnico-tattiche della squadra.

La posizione in classifica del Madrid è stata favorita da questo successo: la squadra si è portata due punti sopra il Barcellona in attesa della partita dei blaugrana contro il Girona. Tra i compagni di squadra, la serenità extrasportiva — come una serata conviviale segnalata tra i giocatori — è stata indicata dai media come possibile elemento di coesione prima degli impegni europei imminenti.

Altri risultati della giornata in Liga

La giornata di campionato ha riservato anche altri verdetti: il Celta Vigo ha strappato un pareggio 2-2 contro l’Espanyol grazie a un gol di Borja Iglesias nei minuti di recupero, dopo che il suo primo tentativo era stato annullato dal VAR per offside. Il match ha avuto momenti di tensione e ribaltamenti, con espedienti tattici decisivi negli ultimi minuti.

In altre partite, il Getafe ha conquistato tre punti contro il Villarreal (2-1), mentre Sevilla e Alavés hanno pareggiato 1-1 in una partita condizionata dall’espulsione subita da una delle due squadre. Questi risultati contribuiscono a delineare una classifica ancora fluida e ricca di incognite per il proseguo della stagione.

Nel complesso, la giornata ha messo in evidenza la capacità del Real Madrid di reagire alle difficoltà legate agli infortuni, trovando soluzioni offensive affidate a giocatori già protagonisti nel corso della stagione. Il cammino verso la parte finale del campionato resta aperto e incerto, con le grandi protagoniste ancora in lotta per il vertice.