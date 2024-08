Recensioni false di hotel e ristoranti: i consigli degli esperti per evitarli

Recensioni false di hotel e ristoranti: i consigli degli esperti per evitarli

Le recensioni online di hotel e ristoranti giocano un ruolo cruciale nelle decisioni dei consumatori. Tuttavia, l'esistenza di recensioni false rappresenta una sfida crescente per i viaggiatori e i proprietari di strutture ricettive. Gli esperti offrono una serie di suggerimenti per riconoscere e co...