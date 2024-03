Amazon attacca le recensioni false: vinta la prima causa civile in Italia

Amazon ha segnato la sua prima vittoria contro le recensioni false. Tramite una causa civile che il colosso ha vinto in Italia, il Tribunale di Milano ha disposto l’immediata chiusura del sito Realreviews.it, vietando al suo gestore, che ha agito in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, di creare altre attività simili in futuro.

Il sito causava danno ad Amazon

Stando a quanto emerso dalla sentenza il sito Realreviews.it prometteva dei rimborsi completi dei prodotti acquistati a tutti coloro che pubblicavano e fornivano in seguito la prova di una recensione a cinque stelle.

Il Tribunale di Milano ha così deciso per la chiusura del sito, ribadendo come il proprietario operasse in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, causando un danno non solo ai suoi clienti, ma anche ad Amazon. Al gestore del sito è anche stato vietato di creare altre attività del genere in futuro.

Amazon si è dichiarato entusiasta della decisione presa dal tribunale, sottolineando come questa sia una tappa importante per la sua lotta contro le recensioni false che porta avanti da molto tempo. Quella delle recensioni false è un fenomeno che da anni denuncia anche Altroconsumo, anche questa associazione ha espresso la sua soddisfazione per la decisione presa.

Amazon contro le recensioni false

Questa azione legale intrapresa in Italia è solo un tassello nel progetto che Amazon ha intrapreso da tempo per fermare le recensioni false in tutto il mondo. Solo nel 2023 la società ha preso provvedimenti contro 44 persone in tutta Europa, dando il via a 9 azioni legali in Germania, Francia e Spagna.