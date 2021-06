Recovery, Assil-Assoluce: "Interventi ad hoc per comparto illuminazione strategico"

Milano, 16 giu. (Adnkronos/Labitalia) – E' totale la sintonia tra Assil, Associazione nazionale produttori illuminazione federata Anie Confindustria, e Assoluce di FederlegnoArredo, Federazione di Confindustria nell'inviare un secondo appello alle istituzioni e a tutti gli stakeholder affinché venga colta l’opportunità di inserire adeguati investimenti in tecnologie e impianti di illuminazione di ultima generazione nel piano di rilancio dell’Italia delineati nel Pnrr.

L'obiettivo è illustrare il concreto contributo da parte dell'industria nazionale dell’illuminazione per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr nell’ambito del piano finanziario straordinario europeo.

Oltre al design e all’ottima reputazione di cui gode l’industria italiana dell'illuminazione a livello internazionale, le imprese nazionali ricordano le due associazioni sono in grado di offrire prodotti e sistemi evoluti che permettono, non solo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici adottati dall’Unione, ma anche di favorire la transizione digitale del Paese, promuovendo l'uso delle tecnologie digitali più avanzate.

Inoltre, le più recenti ed evolute tecnologie human centric lighting potranno supportare la salute e il benessere delle persone.

"L’industria dell’illuminazione – sottolinea Carlo Urbinati, presidente di Assoluce – rappresenta una delle eccellenze della produzione Made in Italy ed è da sempre uno dei settori maggiormente votato all’export, grazie anche alla capacità di innovazione e ricerca che contraddistingue le aziende del settore. Parliamo di un asset portante anche per il rilancio della nostra economia e per l’internazionalizzazione del nostro Paese che il governo deve avere la lungimiranza di sostenere con misure ad hoc che possono trovare collocazione proprio nel Pnrr, quale sede più naturale".

L'auspicio delle due associazioni è quindi che laddove vi siano investimenti dedicati alle infrastrutture, agli edifici, alla riqualificazione urbana e a progetti per lo sviluppo di città intelligenti, venga debitamente considerata l’importanza dell’illuminazione e in particolare il potenziale legato alla corretta progettazione di impianti dotati di tecnologie di illuminazione avanzate.

"L’illuminazione – commenta Aldo Bigatti, presidente Assil – rappresenta un settore dinamico che si caratterizza per la grande capacità di investimento tecnologico che, se adeguatamente sostenuto da stimoli fiscali ed economici, potrà supportare con efficacia gli obiettivi di transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione e salute presentati nel piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso al parlamento lo scorso 25 aprile 2021".