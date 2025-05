Il naufragio del Bayesian e le sue conseguenze

Il 19 agosto scorso, le acque di Porticello, a Palermo, sono state teatro di una tragedia marittima che ha visto il naufragio dello yacht a vela Bayesian. Questo incidente ha causato la morte di sette persone, tra cui il proprietario, il magnate britannico Mike Linch.

La notizia ha scosso non solo la comunità locale, ma anche il mondo della nautica, evidenziando i rischi e le sfide legate alla navigazione di imbarcazioni di lusso. Il Bayesian, noto per le sue dimensioni e il suo design innovativo, è diventato un simbolo di questa tragedia, richiamando l’attenzione su questioni di sicurezza e recupero in mare.

Le operazioni di recupero: un’impresa ardua

Le operazioni di recupero del Bayesian sono state affidate a una squadra specializzata della Smith Salvage e della Hebo Maritime Services. Dopo settimane di preparativi e pianificazioni, il primo pezzo significativo dell’imbarcazione, il boma, è stato finalmente riportato in superficie. Questo componente, lungo ben 72 metri, rappresenta una parte cruciale dell’albero maestro dello yacht, che al momento della costruzione lo aveva reso il più alto al mondo. Il recupero è avvenuto a circa 50 metri di profondità, un’operazione che ha richiesto l’uso di attrezzature avanzate e competenze specifiche nel settore della subacquea.

Le sfide del recupero e il ricordo delle vittime

Il recupero del boma non è solo un’operazione tecnica, ma anche un momento di riflessione per le famiglie delle vittime. Durante le operazioni di recupero, un sommozzatore ha tragicamente perso la vita, sottolineando i pericoli intrinseci di tali operazioni. La comunità marittima si è unita nel cordoglio, rendendo omaggio a coloro che hanno perso la vita nel naufragio e a quelli che rischiano la propria vita per portare a termine queste operazioni di recupero. La complessità dell’operazione è amplificata dalle condizioni del mare e dalla necessità di garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti.