Referendum: Bachelet, 'il 10 in piazza, penso ci saranno leader c.sinistra'

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Sarà una campagna sinfonica dei protagonisti del no, in Parlamento e chi come cittadino vuole difendere le garanzie delle leggi uguali per tutti". Lo ha detto il presidente del Comitato società civile per il no al referendum Giovanni Bachelet dopo l'incontro alla Camera con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Abbiamo detto che il 10 gennaio facciamo una manifestazione per lanciare l'inizio della campagna elettorale, abbiamo invitato tutti i partiti per il no e anche gli altri Comitati. I leader penso che ci saranno, i partiti decideranno chi mandare ma spero che verrano al massimo livello rappresentativo", ha aggiunto Bachelet.

Sulla data del voto, il presidente del Comitato ha detto: "Sono fiducioso che verrà fatta una scelta equilibrata".