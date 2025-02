Referendum: Magi a Piantedosi, 'sia garantito voto a fuorisede come a europee'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Sui referendum, essendo un’unica circoscrizione elettorale, non si tratta di alterare il bacino elettorale o di alterare il collegi, ma si tratta semplicemente di consentire ai cittadini di votare. Bisogna fare quello che è stato fatto in occasione del...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Sui referendum, essendo un’unica circoscrizione elettorale, non si tratta di alterare il bacino elettorale o di alterare il collegi, ma si tratta semplicemente di consentire ai cittadini di votare. Bisogna fare quello che è stato fatto in occasione delle elezioni europee: garantire ancora una volta la possibilità di votare ai cittadini fuorisede". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, al Question Time con il ministro Piantedosi.

"Si tratta di 5 milioni di italiani che studiano o lavorano fuori lontani dal luogo della loro residenza effettiva. Non abbiate paura di un esercizio di democrazia, di confronto, di scontro come possono esserlo i referendum”.

“Come Comitato promotore del Referendum cittadinanza, chiederemo un incontro con il governo sulla data del voto: noi chiediamo al governo di consultare i comitati promotori, per fare in modo che la scelta non vada a sfavorire la partecipazione popolare. Ricordiamo che in questa fase i comitati i promotori sono formalmente i poteri dello Stato e vogliamo rassicurazioni su questo”, ha concluso Magi.