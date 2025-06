Referendum: Majorino, 'destra irride 14 milioni elettori'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Ha totalmente ragione Elly Schlein quando ricorda che 14 milioni di voti sono una base importante. Irriderli come fa la destra, votata da un numero ben minore di cittadini, è grave e sbagliato. I referendum sul lavoro e sulla Cittadinanza hanno riguardato temi cruciali per la vita delle persone e noi continueremo a dare battaglia, contro la precarietà, per la sicurezza, per i diritti.

Quindi non finisce qui. Sapevamo che si trattava di una sfida molto difficile ma è stato giusto lottare, cosa che continueremo a fare con grande determinazione". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale del Pd.