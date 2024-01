Regionali: al voto in 5 Regioni, interessati 8 milioni e mezzo di abitanti, l'affluenza nel 2019

Regionali: al voto in 5 Regioni, interessati 8 milioni e mezzo di abitanti, l...

Regionali: al voto in 5 Regioni, interessati 8 milioni e mezzo di abitanti, l...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Saranno quasi 8 milioni e mezzo gli abitanti interessati dalle elezioni regionali in programma nel 2024, esattamente 8.496.108, anche se ancora non si conosce il numero preciso di elettori aventi diritto, visto che la revisione dinamica delle liste elettorali si conclude ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Saranno quasi 8 milioni e mezzo gli abitanti interessati dalle elezioni regionali in programma nel 2024, esattamente 8.496.108, anche se ancora non si conosce il numero preciso di elettori aventi diritto, visto che la revisione dinamica delle liste elettorali si conclude il 45/mo giorno antecedente al voto.

I primi ad andare alle urne il prossimo 25 febbraio saranno i cittadini della Sardegna (1.578.146 residenti secondo il dato più aggiornato). Cinque anni fa, il 24 febbraio nel 2019, l'affluenza fu del 53,74 per cento, 1.470.401 aventi diritto.

Il 10 marzo si voterà invece in Abruzzo, dove i residenti ammontano a 1.272.627. Alla precedente tornata elettorale i votanti furono il 53,11 per cento di 1.211.204 aventi diritto.

Non è stata ancora fissata la data delle elezioni in Basilicata, 537.577 gli abitanti, dove precedentemente si votò il 24 marzo del 2019, quando l'affluenza fu del 53,52 per cento su 573.970 aventi diritto.

In Piemonte le urne potrebbero aprirsi in contemporanea con le elezioni europee del 9 giugno, visto che nel 2019 si votò il 26 maggio. L'affluenza fu del 63,34 per cento su 3.616.191 aventi diritto, mentre attualmente i residenti sono 4.251.351.

Ultima Regione ad andare al voto in autunno sarà l'Umbria, per rinnovare l'Amministrazione eletta il 27 ottobre 2019, con un'affluenza del 64,6 per cento su 703.596 aventi diritto. Ora la popolazione ammonta a 856.407 abitanti.