Regionali, Meloni: "Ovviamente saranno anche test per governo"

Roma, 29 dic. (askanews) – “Quando mi è stato chiesto in passato, quando ero all’opposizione, se le elezioni locali o regionali fossero anche un test per il governo io ho sempre risposto che le elezioni locali servono soprattutto per scegliere le persone migliori per governare città e regioni, ma ovviamente sono anche un test politico: vale per gli altri e anche per la sottoscritta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno. Andranno al voto, ha aggiunto, “regioni importanti e c’è una dinamica locale, ma do per scontato che quel che emergerà” riguarderà “anche il governo nazionale”. Con i risultati del voto “ognuno di noi deve fare i conti: quel che dicono i cittadini va sempre guardato con attenzione”. Alla domanda specifica se interverrà nella campagna elettorale delle regionali, la presidente del Consiglio ha aggiunto che “la miglior campagna elettorale si fa facendo bene il proprio lavoro. Ma visto che è la prima volta che faccio il presidente del Consiglio, guardo cosa hanno fatto i miei predecessori e mi regolo di conseguenza”.

