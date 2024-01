Regionali: Tajani, 'vedrò Meloni e Salvini quando necessario, ci sarà accordo'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - In merito al vertice dei leader del centrodestra per sciogliere il nodo Sardegna "non c'è ancora nessuna data ma sono pronto a incontrare Giorgia e Matteo, con i quali collaboro molto bene, quando sarà necessario, ma ci sono già i nostri diri...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – In merito al vertice dei leader del centrodestra per sciogliere il nodo Sardegna "non c'è ancora nessuna data ma sono pronto a incontrare Giorgia e Matteo, con i quali collaboro molto bene, quando sarà necessario, ma ci sono già i nostri dirigenti che stanno seguendo la questione", ad ogni modo "l'esito di tutte le riunioni è già scontato: ci sarà un accordo e vinceremo le elezioni regionali, come vinceremo le europee", risponde in conferenza stampa il segretario di Fi, Antonio Tajani, a proposito delle regionali.

"Forza Italia è una forza di buon senso, tutto ciò che potremo fare per rinforzare l'accordo della coalizione lo faremo. Giorgia e Matteo sanno che possono contare su di me e su tutta Fi", assicura il vicepremier.