Renato Zero ritorna sul palco con i suoi concerti autunnali intitolati "Autoritratto". Questo evento sarà una grandiosa celebrazione per noi. Per tutte le informazioni necessarie, compresi i dettagli su date e orari, continua a leggere.

Dopo il successo estivo, Renato Zero si prepara per la serie di concerti autunnali "Autoritratto - I concerti evento" nelle principali arene italiane. Il tour inizia con uno spettacolare evento a Milano all'Unipol Forum, dove Zero, per la prima volta nella sua carriera, festeggerà il suo compleanno sul palco. La tournée, organizzata da Tattica, proseguirà in diverse città, culminando con due spettacoli a Roma, per un totale di 38 eventi. Nella serie di concerti, Zero presenterà classici e nuovi pezzi del suo ultimo album "Autoritratto", premiato con il Disco d'Oro. Le emozioni dei suoi concerti speciali a Napoli saranno trasmesse in tv su Nove.

Dopo avere conquistato l’estate con le sue esibizioni a Napoli, Bari e Santa Margherita di Pula, Renato Zero è pronto a iniziare la serie di concerti autunnali per “Autoritratto – I concerti evento” presso le principali arene italiane.

Il tour prevede un inizio spettacolare presso l’Unipol Forum di Milano con una celebrazione senza precedenti: nelle date del 29 e 30 settembre e del 2 ottobre, per la prima volta nella sua carriera di oltre cinquant’anni, Zero celebrerà il suo compleanno insieme al suo fedele pubblico sul palco milanese.

Il 30 settembre, Renato Zero festeggerà il suo 72esimo compleanno. Sarà una grandiosa celebrazione in onore della musica, del tempo trascorso insieme e delle magnifiche e ineguagliabili emozioni che ci scambiamo ogni volta».

La tournée di “Autoritratto – I concerti evento”, organizzata da Tattica, continuerà nei palasport di città come Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli e Messina, culminando con due spettacoli a Roma, per un totale di 38 eventi tra marzo e novembre.

Ogni apparizione di me sulla scena è sempre come una rinascita, un’opportunità per dimostrare la mia crescita personale e per presentare al pubblico qualcosa di unico e sorprendente, idealmente qualcosa che possa confrontarsi con la realtà attuale. Per questi concerti speciali, ho scelto l’approccio essenziale, non perché desidero dare meno al pubblico, ma perché credo che la sintesi sia una parte importante del processo di sviluppo di un individuo e di un artista. Credo che sia giunto il tempo, come suggeriscono le circostanze attuali, di concentrarmi sulle cose profonde e significative, sui messaggi che sono veramente incisivi.

Questa è un’opportunità ideale per ascoltare le canzoni dal vivo che hanno definito la carriera musicale di Renato Zero (inclusi classici e gemme nascoste), così come le canzoni del suo ultimo album “Autoritratto”, che è stato rilasciato lo scorso dicembre da Tattica e ha ricevuto il Disco d’Oro. Questo album è un viaggio coinvolgente attraverso 13 tracce guidato dalla sua visione unica e dalla sua incredibile capacità di raccontare storie e di raccontare se stesso attraverso la sua arte.

Mentre continuiamo a seguire la strada musicale di Zero in tutta Italia, Nove ti offre la possibilità di rivivere tutte le emozioni dei suoi due concerti speciali a Piazza del Plebiscito a Napoli attraverso la prima trasmissione televisiva di “Renato Zero: Autoritratto”, in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre alle 21:30.

Ecco l’agenda:

Il 29 e 30 settembre 2024, avremo spettacoli a Milano presso l’Unipol Forum – il primo giorno è già tutto esaurito.

Il 2 ottobre 2024, siamo nuovamente a Milano all’Unipol Forum.

Torino è la nostra prossima fermata, con due appuntamenti all’Inalpi Arena il 5 e 6 ottobre 2024.

Successivamente, il 9 ottobre 2024, ci sarà un evento a Livorno al Modigliani Forum, ma è già esaurito.

Bologna ci ospita presso l’Unipol Arena il 12 e 13 ottobre 2024.

Continuiamo il tour a Mantova presso il Pala Unical il 16 e 17 ottobre 2024.

Poi, il 26 ottobre 2024, ci troviamo a Pesaro nella Vitrifrigo Arena.

Il 29 e 30 ottobre 2024, avremo due appuntamenti sold-out a Perugia presso il Pala Barton.

Iniziamo novembre a Eboli presso il Palasele il 2.

Poi, il 6 e 7 novembre 2024, due spettacoli già esauriti, si terranno a Messina presso il Palarescifina.

Infine, il 10 e 11 novembre 2024, siamo a Roma al Palazzo dello Sport.