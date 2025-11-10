Report: Bonelli, 'dopo inchiesta serve azzeramento Garante'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Dopo quello che è emerso con l’inchiesta di Report non ci sono più alibi. Non siamo davanti a una questione tecnica, ma a un quadro gestionale opaco, con conflitti di interesse e una permeabilità alla politica che è incompatibile co...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Dopo quello che è emerso con l’inchiesta di Report non ci sono più alibi. Non siamo davanti a una questione tecnica, ma a un quadro gestionale opaco, con conflitti di interesse e una permeabilità alla politica che è incompatibile con la natura stessa dell’Autorità: il Garante della Privacy deve essere indipendente, credibile, inattaccabile".

Così Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Lo dico con chiarezza: non basta una difesa d’ufficio, non basta prendere tempo. Serve l’azzeramento. Serve che l’intero consiglio si dimetta subito. Perché senza questa assunzione di responsabilità non è possibile ricostruire la fiducia dei cittadini in un’autorità che — per mandato — dovrebbe essere garanzia di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, non un luogo di opacità. In un Paese democratico l’inchiesta giornalistica non si punisce: la si ascolta".