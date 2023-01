Resta intrappolata in auto, bimba di 8 mesi salvata da polizia e 115

Resta intrappolata in auto dopo aver chiuso casualmente le portiere con le chiavi in abitacolo, bimba di 8 mesi salvata da polizia e 115

Momenti di paura in Campania e lei che resta intrappolata in auto, bimba di 8 mesi salvata da polizia e 115.

Panico in provincia di Caserta dove la piccola è riuscita a schiacciare il pulsante di chiusura. Ma cosa è successo? I media spiegano che alla fine ha prevalso il sollievo e che grazie all’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco tutto è andato bene.

Bimba di 8 mesi salvata da polizia e 115

Il fatto si è verificato in via Saba a San Nicola la Strada. Lì una una bambina di appena 8 mesi era rimasta chiusa all’interno dell’auto di sua madre.

Quando la donna era andata a riprendere la bambina all’asilo nido aveva messo sua figlia sull’apposito sediolino in macchina, poi si era fermata e per intrattenere la piccola “le ha dato le chiavi del veicolo, una Fiat Panda”. Per caso però la piccola è riuscita a schiacciare il pulsante della chiusura elettrica vicino alle chiavi ed è rimasta intrappolata nell’auto.

La trovata “geniale” dei soccorritori

Il comando della polizia municipale è stato allertato dalla povera madre e gli agenti sono giunti sul posto chiedendo ausilio ai vigili del fuoco.

Gli operatori del 115 hanno poi “fabbricato un gancio con un pezzo di una rete metallica, ricavata da un vicino cantiere”, riuscendo a liberare la bambina.