La scoperta dei resti umani

Il 23 luglio, nel fiume Fraser, precisamente nel punto in cui la Williams Road incontra il corso d’acqua, sono stati rinvenuti resti umani. La polizia ha confermato che appartengono a Navdeep Kaur, una donna di 28 anni di Surrey, scomparsa dal 23 febbraio. La notizia ha scosso la comunità locale, già colpita da un clima di preoccupazione per la sicurezza delle donne nella regione.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita dopo che la famiglia di Navdeep Kaur aveva denunciato la sua scomparsa. Gli investigatori dell’Integrated Homicide Investigation Team (IHIT) hanno rivelato che ci sono elementi che suggeriscono che la donna potrebbe essere stata vittima di un crimine. La conferma dell’identità da parte del BC Coroners Service ha ulteriormente intensificato l’urgenza delle indagini, con gli agenti che continuano a cercare testimoni e informazioni utili.

Appello alla comunità

In un comunicato stampa, il Cpl. Sukhi Dhesi ha espresso il dolore per la tragica situazione e ha esortato chiunque abbia informazioni sulla scomparsa e sull’eventuale omicidio di Navdeep Kaur a farsi avanti. “Stiamo chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare immediatamente l’IHIT”, ha dichiarato Dhesi, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità per risolvere questo caso. Gli investigatori hanno messo a disposizione un numero di telefono e un indirizzo email per facilitare le segnalazioni.