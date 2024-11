La riapertura della Statale 280

La Statale 280 ‘Dei Due Mari’, che attraversa il territorio di Lamezia Terme, è stata riaperta al traffico veicolare in modalità provvisoria di cantiere. Questa arteria stradale, fondamentale per la connessione tra Catanzaro e l’autostrada A2 del Mediterraneo, era stata chiusa lo scorso 21 ottobre a causa di un evento alluvionale che aveva provocato una voragine, nella quale era finita un’auto in transito. Fortunatamente, la conducente non ha subito conseguenze.

Interventi di ripristino rapidi ed efficaci

Secondo quanto comunicato dall’Anas, gli interventi di ripristino sono stati realizzati in tempi record, in soli undici giorni e anche durante le ore notturne. Le operazioni hanno incluso la demolizione del corpo stradale danneggiato, la bonifica del terreno sottostante e la rimozione dei depositi di acqua provenienti dai terreni circostanti. Inoltre, sono state posate nuove opere idrauliche prefabbricate e ripristinata la pavimentazione stradale. Questi lavori sono stati essenziali per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per ripristinare la funzionalità dell’arteria.

Proseguimento dei lavori e importanza strategica

Nonostante la riapertura, i lavori non sono ancora conclusi. L’Anas ha comunicato che le operazioni continueranno al di fuori del piano viabile per completare le restanti opere civili e idrauliche. La Statale 280 riveste un’importanza strategica, poiché collega non solo Catanzaro, capoluogo di regione, ma anche la stazione ferroviaria di Sant’Eufemia e l’aeroporto internazionale. La sua riapertura rappresenta quindi un passo fondamentale per la mobilità e l’economia locale, facilitando il trasporto di persone e merci nella regione.