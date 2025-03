Ricarica green: il ruolo delle energie rinnovabili nella mobilità elettrica

L’auto elettrica promuove la sostenibilità ambientale soltanto se l’energia utilizzata per la ricarica proviene da fonti rinnovabili. Nata come alternativa ai veicoli a motore termico, questa tecnologia risponde sia alla necessità di ridurre le emissioni di CO₂ e gas equivalenti sia a quella di ottimizzare l’uso delle risorse naturali.

Secondo il rapporto “Global EV Outlook 2024” dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la transizione verso la mobilità elettrica, alimentata da energie rinnovabili, può ridurre significativamente le emissioni di CO₂ del settore dei trasporti. Il rapporto evidenzia che l’elettrificazione dei veicoli stradali può evitare fino a 2 gigatonnellate di CO₂ entro il 2035. Inoltre, uno studio del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, intitolato “Research and innovation in transport electrification in Europe”, sottolinea che l’elettrificazione del trasporto su strada, combinata con l’uso di energie rinnovabili, può migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane, riducendo le emissioni di particolato e ossidi di azoto.

In un contesto di emergenza climatica globale, l’intenso sfruttamento dei giacimenti petroliferi ha evidenziato l’urgenza di adottare soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità.

Energie rinnovabili, una scelta strategica per la viabilità elettrica

Investire nella sostenibilità per la decarbonizzazione dei trasporti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea.

Dal 2035 sarà vietata la vendita di nuove vetture a motore termico, accelerando la transizione verso l’elettrificazione della mobilità. Nel frattempo, gli Stati membri stanno incentivando l’acquisto di veicoli elettrici e la realizzazione di infrastrutture di ricarica per supportare la crescente domanda.

Le stazioni di ricarica per auto elettriche stanno diventando sempre più diffuse sul territorio nazionale, anche grazie all’impegno di aziende come Powy. Questa realtà indipendente, leader nella transizione energetica, non si limita a installare colonnine di ricarica, ma sviluppa e gestisce la principale rete indipendente di infrastrutture pubbliche in Italia, fornendo esclusivamente energia 100% rinnovabile.

Il network di Powy comprende soluzioni di ricarica quick e ultra-fast, con oltre 2100 punti di ricarica, garantendo un servizio efficiente e accessibile sia a privati che ad aziende. L’azienda sta inoltre espandendo la sua presenza in Spagna, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore della mobilità elettrica.

Fonti rinnovabili ed elettrico

L’Italia sfrutta diverse fonti per generare energia pulita destinata alla ricarica di veicoli elettrici. Tra le più utilizzate troviamo:

Energia solare, ottenuta attraverso pannelli fotovoltaici;

Energia idroelettrica, derivata dalla trasformazione dell’energia cinetica dell’acqua in movimento;

Energia eolica, prodotta grazie agli aerogeneratori che catturano l’energia del vento.

Oltre a queste, altre fonti come biomasse e geotermia sono in fase di sviluppo per essere integrate nel sistema energetico. La diversificazione delle risorse consente di garantire un approvvigionamento stabile e ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili.

Infrastrutture di ricarica per vetture elettriche: sono tutte sostenibili?

Non sempre. Alcune stazioni di ricarica continuano a fornire energia proveniente da fonti fossili, vanificando parte dei benefici della mobilità elettrica. Inoltre, la produzione delle colonnine di ricarica richiede materiali come semiconduttori e metalli che, se non gestiti in modo responsabile, possono avere un impatto sull’ambiente.

Per rendere le infrastrutture più sostenibili, è fondamentale affidarsi a operatori che garantiscano un approvvigionamento esclusivamente da fonti rinnovabili e adottino criteri di sostenibilità nella realizzazione delle colonnine. Powy, ad esempio, si distingue nel settore per l’uso esclusivo di energia 100% rinnovabile e per l’installazione di colonnine in aree strategiche come parcheggi pubblici, supermercati, centri commerciali e hub di trasporto. Questo modello consente di migliorare l’accessibilità alla ricarica e ridurre l’impatto ambientale complessivo del settore.

Caratteristiche di un ottimo fornitore di energia pulita per auto elettriche

Per rendere la mobilità più sostenibile non basta acquistare un’auto elettrica, ma è necessario scegliere reti di ricarica che utilizzino esclusivamente energia rinnovabile, disponibili in modo capillare su tutto il territorio.

Powy, un caso virtuoso nel panorama italiano, nata in Italia nel 2018 e in espansione in Spagna, offre un servizio innovativo con soluzioni di ricarica che vanno dalla corrente alternata (AC) da 22 kW fino alla corrente continua (DC) ultra-fast fino a 400 kW.

Grazie alle sue tecnologie avanzate, è possibile accedere alla ricarica pagando in modo semplice e trasparente tramite QR code o app. Inoltre, Powy Charge – l’app proprietaria – offre ulteriori funzionalità per ottimizzare l’esperienza utente.

L’obiettivo finale è quello di creare un’infrastruttura capillare che renda la ricarica semplice, accessibile e totalmente sostenibile. La diffusione di colonnine alimentate esclusivamente da energia rinnovabile rappresenta un passo fondamentale per abbattere le emissioni di CO₂ e accelerare la transizione verso un futuro a zero emissioni. Powy, con la sua visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, è in prima linea per guidare questo cambiamento.