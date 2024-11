Il contesto dell’intervista

Riccardo Scamarcio, noto attore italiano, si è recentemente trovato al centro di una bufera mediatica a causa di alcune affermazioni fatte durante un’intervista nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Le sue parole, che hanno sollevato un acceso dibattito, sono state interpretate da molti come un segno di maschilismo e misoginia. La questione è diventata virale, attirando l’attenzione non solo dei fan, ma anche di colleghi e critici.

Le dichiarazioni controverse

Durante l’intervista, Scamarcio ha risposto a una domanda della conduttrice riguardo a una sua affermazione del 2006, in cui descriveva il ruolo del maschio come “capobranco” e quello della femmina come colei che si occupa dei figli. La sua risposta ha scatenato una reazione immediata, con molti utenti dei social media che lo hanno accusato di perpetuare stereotipi di genere. “Cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta”, ha dichiarato l’attore, cercando di giustificare le sue parole.

Le reazioni e le difese

Le reazioni alle dichiarazioni di Scamarcio sono state molteplici. Tra i critici, anche il collega Lino Guanciale ha espresso il suo disaccordo, sottolineando l’importanza di un linguaggio più rispettoso e inclusivo. In risposta alla polemica, Scamarcio ha cercato di chiarire la sua posizione in un’intervista a Vanity Fair Stories, affermando che le sue parole erano state fraintese e che si trattava solo di una battuta. “Uno fa una battuta e diventa maschilista, misogino, è una cosa terribile che ferisce profondamente le persone”, ha dichiarato, evidenziando come le critiche lo abbiano colpito personalmente.

Il supporto della compagna e la vita privata

La compagna di Scamarcio, Benedetta Porcaroli, ha commentato la situazione con ironia, dicendo: “Non mi distraete che sto stirando, please”, suscitando ulteriori polemiche. Nonostante la tempesta mediatica, Scamarcio ha rivelato di desiderare un secondo figlio con Porcaroli, dopo la nascita della sua prima bambina, Emily, nel 2020. Tuttavia, ha evitato di rispondere a domande riguardo a un possibile matrimonio, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi nella sua vita personale.