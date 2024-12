Ricordo della strage del rapido 904: un atto di memoria collettiva

Un tragico anniversario

Il , una bomba esplose sul treno rapido 904, causando una delle stragi più devastanti della storia italiana. Questo attacco, di chiara matrice terroristico-mafiosa, ha portato alla morte di sedici persone e ha ferito quasi 300 passeggeri, tra cui anche tre bambini. Quarant’anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’evento, sottolineando l’importanza della memoria e della solidarietà che il popolo italiano ha dimostrato di fronte a tale violenza.

La risposta delle istituzioni

Le istituzioni italiane, di fronte a questo attacco, hanno saputo reagire con fermezza, respingendo il ricatto e difendendo i valori fondamentali della democrazia. Mattarella ha evidenziato come la reazione civile e l’amore per la libertà degli italiani siano stati cruciali per affrontare la minaccia eversiva. Questo messaggio di unità e resistenza è un testimone che deve essere trasmesso alle generazioni future, affinché non dimentichino il prezzo pagato per la libertà e la sicurezza.

Il ricordo delle vittime

Il ricordo delle vittime è centrale in questa commemorazione. I presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno espresso il loro profondo cordoglio, sottolineando la violenza inaccettabile di quell’atto. La Russa ha descritto la strage come una tappa dolorosa di una serie di attacchi terroristici che hanno segnato la storia del Paese. Fontana, invece, ha ricordato il coraggio di coloro che prestarono soccorso in un momento di disperazione, evidenziando l’importanza di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi.

Un dovere di memoria

Fare memoria di eventi così drammatici è un dovere imprescindibile per la società italiana. La memoria non è solo un atto di rispetto verso le vittime, ma anche un impegno per garantire che simili atrocità non si ripetano. La riflessione su quanto accaduto nel 1984 deve servire da monito per le generazioni future, affinché possano comprendere l’importanza della pace e della convivenza civile. La strage del rapido 904 rappresenta un capitolo doloroso della storia italiana, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami di solidarietà e giustizia sociale.