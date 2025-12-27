Riforma della Corte dei Conti: il Senato Approva il Nuovo Provvedimento

Il recente voto del Senato sulla riforma della Corte dei conti segna un cambiamento epocale nel panorama della giustizia contabile italiana. Questa riforma, approvata nonostante le contestazioni delle opposizioni, introduce novità significative sul funzionamento e sulle responsabilità di questo organo.

In particolare, il provvedimento stabilisce che la Corte avrà a disposizione un termine di trenta giorni per esprimere pareri, al termine del quale si applicherà il principio del silenzio assenso.

Questo approccio mira a velocizzare i processi decisionali, ma suscita interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità dei controlli.

Le principali modifiche apportate

Tra le modifiche più rilevanti, vi è la ristrutturazione delle funzioni della Corte, che ora concentra il potere decisionale in un unico presidente di sezione per ogni regione, eliminando i procuratori generali regionali. Questa centralizzazione potrebbe ridurre i controlli preventivi, spostando il baricentro della responsabilità verso una gestione più autonoma.

Implicazioni sulla giurisdizione e sui risarcimenti

Un’altra innovazione significativa riguarda i risarcimenti, che ora sono limitati al 30% del danno. Ciò significa che la responsabilità di amministratori e funzionari pubblici potrebbe risultare alquanto attenuata, in un contesto dove il controllo contabile si sovrappone sempre più alla giurisdizione. Questo cambiamento si pone in netta contraddizione con l’idea di una maggiore separazione delle carriere dei magistrati.

Le reazioni delle opposizioni e dei magistrati

Le opposizioni hanno espresso forte dissenso, interpretando la riforma come una vendetta politica contro la Corte, colpevole di aver bocciato il controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo i critici, questa riforma non solo limita i controlli, ma offre anche una protezione indebita ai responsabili di spese pubbliche, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Le preoccupazioni dei magistrati contabili

Secondo l’Associazione dei magistrati della Corte dei conti, il provvedimento è stato realizzato in fretta e privo di una visione complessiva. Si teme che possa ridimensionare il ruolo della magistratura contabile, alterando gli equilibri necessari per garantire la legalità e un uso corretto delle risorse pubbliche, inclusi i fondi del PNRR.

Il presidente dell’Associazione, Donato Centrone, ha sollecitato un ripensamento della riforma, sottolineando che il controllo della legittimità dell’azione amministrativa è fondamentale per la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Prospettive future

Con la scadenza del 31 dicembre per lo scudo erariale, che limita le responsabilità amministrative legate al PNRR, il governo ha spinto per accelerare l’approvazione della riforma. Tuttavia, le critiche e le preoccupazioni espresse da esperti e cittadini pongono interrogativi sul futuro della trasparenza e della legalità in Italia. La riforma della Corte dei conti potrebbe così segnare un punto di non ritorno per la giustizia contabile.