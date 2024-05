Riforme: Boccia (Pd), 'aggressioni fisiche, temiamo insegnamento Matteotti vanificato'**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Alle parole non si può reagire con le aggressioni fisiche, domani sono cent'anni dall'ultimo intervento di Matteotti in Aula a Montecitorio, c'è una commemorazione importante alla presenza del Capo dello Stato, io mi auguro che la destra...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Alle parole non si può reagire con le aggressioni fisiche, domani sono cent'anni dall'ultimo intervento di Matteotti in Aula a Montecitorio, c'è una commemorazione importante alla presenza del Capo dello Stato, io mi auguro che la destra in Italia si renda conto del clima che sta creando, questo ci preoccupa molto, temiamo che l'insegnamento di Matteotti venga vanificato". Così Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico, al termine della capigruppo, dopo quanto avvenuto in Aula, con le tensioni e il quasi scontro fisico sul premierato.

"L'aggressione fisica che stavano subendo il senatore Cratti e il senatore Sensi non c'entravano nulla con le legittime valutazioni che erano state fatte negli interventi precedenti", sottolinea. "De Cristoforo, in quel momento stava rappresentando tutta l'opposizione, tra l'altro facendo un intervento di merito molto puntuale, siamo molto preoccupati, abbiamo stigmatizzato, prendiamo atto dell'intervento del Presidente della Russia che si è assunto la responsabilità di far riaprire l'Aula, perché non saremmo tornati in Aula se non ci fosse stata la convocazione del Consiglio di Presidenza e ci auguriamo che il Consiglio di Presidenza sanzioni i senatori che si sono macchiati di un comportamento di questo tipo", conclude il dem.