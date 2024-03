Riforme: Filini (Fdi), 'con premierato italiani protagonisti, sceglieranno da chi farsi governare

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il tema delle riforme è centrale per l’azione e il programma di Fratelli d’Italia. Il premierato è uno degli argomenti più importanti che affronterà questa legislatura perché si occuperà di ridisegnare l’assetto costituzionale della Nazione per garantire la stabilità, che è un elemento fondamentale. Questo governo si è insediato con grosse criticità ereditate, ma ha cominciato a fare leggi di bilancio guadagnandosi fin da subito la fiducia internazionale, quella degli investitori e degli stessi italiani". Lo ha detto Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia, responsabile del Programma del partito e coordinatore dell'Ufficio Studi, al convegno organizzato da Fdi 'Obiettivo premierato: al centro volontà popolare e stabilità dei governi'.

"Questa fiducia è stata ottenuta perché dalle urne, per la prima volta dopo circa dieci anni, è uscito fuori un governo fortemente voluto dagli italiani, con una solida maggioranza che non ha lasciato spazio a giochi di palazzo che in passato hanno portato alla conformazione di esecutivi con dentro tutto e il contrario di tutto. Il risultato è stato quello di aver assistito in pochi anni al susseguirsi di governi che nascevano, morivano e rinascevano sotto altre spoglie con la conseguenza che nessuno aveva una strategia chiara per l’Italia. Questo è stato uno dei problemi più importanti che abbiamo ereditato".

"La stabilità politica è un valore etico ed economico. Con la riforma del premierato il susseguirsi in maniera indiscriminata dei governi finirà e gli italiani potranno, da protagonisti, scegliere finalmente da chi farsi governare”, conclude.