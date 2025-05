Rinvio della proposta di legge Tortora: un passo indietro per la giustizia

Il rinvio in commissione della legge per le vittime di errori giudiziari solleva polemiche

Il rinvio della proposta di legge

Il recente voto dell’Aula della Camera ha portato a un rinvio in commissione della proposta di legge dedicata alla creazione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Questa decisione ha sollevato un’ondata di critiche da parte delle opposizioni, che vedono in questo passaggio non solo un rallentamento burocratico, ma un tentativo deliberato di “affossare” il provvedimento.

La proposta, originariamente formulata da Italia Viva, prevede di commemorare le ingiuste detenzioni e gli errori giudiziari il 17 giugno, data simbolica che segna l’arresto di Enzo Tortora nel 1983.

Le reazioni politiche

Le reazioni alla decisione di rinviare la legge non si sono fatte attendere. Oltre ai partiti di minoranza, anche alcuni membri di Forza Italia hanno espresso il loro dissenso, votando contro le indicazioni del gruppo. Tra questi, Enrico Costa e Tommaso Calderone hanno manifestato la loro contrarietà, evidenziando una frattura all’interno della maggioranza. La scelta di non procedere all’esame in Aula è stata criticata anche dal deputato del PD Federico Gianassi, che ha sottolineato come questa manovra impedisca un confronto necessario e sgradito alla presidente del Consiglio.

Le implicazioni della decisione

Il rinvio della proposta di legge rappresenta un nuovo capitolo in un iter già complesso e accidentato. I lavori della commissione Giustizia non sono ancora conclusi e la proposta è arrivata in Aula senza un mandato chiaro al relatore. Questo scenario ha portato il deputato di Azione a parlare di “abuso di diritto”, mentre il deputato Faraone ha criticato le altre forze politiche per la loro reticenza nel sostenere una causa così importante. La questione degli errori giudiziari è di fondamentale importanza per la giustizia italiana e il rinvio della legge potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione pubblica del sistema giudiziario.