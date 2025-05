Un passo decisivo per Caivano

La premier Giorgia Meloni ha recentemente annunciato un’importante iniziativa per il futuro di Caivano, un comune della provincia di Napoli. Con la pubblicazione del bando per la riqualificazione degli immobili popolari del Parco Verde, si segna un passo significativo verso la rinascita di un’area che, dopo il terremoto dell’Irpinia nel 1980, era stata destinata ad accogliere famiglie in difficoltà.

Tuttavia, negli ultimi quarant’anni, questi alloggi sono stati abbandonati, cadendo spesso nelle mani di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Legalità e sicurezza come priorità

Nel suo videomessaggio, Meloni ha sottolineato l’importanza di riportare la legalità in un contesto segnato da degrado e abbandono. “Abbiamo prima riportato la legalità”, ha dichiarato, evidenziando gli sforzi del governo per sgomberare gli immobili occupati illegalmente. Questo intervento non solo mira a ripristinare la sicurezza, ma anche a restituire dignità ai cittadini di Caivano, che da troppo tempo vivono in condizioni precarie.

Un progetto ambizioso e finanziato

Il progetto di riqualificazione prevede la ristrutturazione di 750 appartamenti, oltre alla sistemazione delle aree verdi, dei locali commerciali, delle strade e dei marciapiedi. Con un investimento di oltre 130 milioni di euro, totalmente finanziato da privati, l’obiettivo è quello di consegnare abitazioni belle e sicure, in linea con gli standard di una nazione civile. Meloni ha inoltre annunciato che l’esperienza di Caivano sarà replicata in altri comuni italiani, come Rozzano, Orta Nova e Rosarno, portando così un messaggio di speranza e opportunità in territori che necessitano di interventi simili.

Un impegno per il futuro

La premier ha concluso il suo messaggio ribadendo l’impegno del governo a non deludere le aspettative degli italiani. “È un impegno gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi”, ha affermato, sottolineando la determinazione a proseguire su questa strada. La riqualificazione del Parco Verde rappresenta non solo un’opportunità per i residenti, ma anche un segnale forte di cambiamento e di rinascita per l’intera comunità.