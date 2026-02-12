Dopo ore di angoscia il lieto fine. La bambina di tre anni scomparsa nel bosco a Tonezza del Cimone (Vicenza) è stata ritrovata. Ecco come sta.

Tonezza del Cimone, ritrovata la bambina di tre anni scomparsa nel bosco

L’allarme è stata lanciato ieri intorno alle ore 17.00 quando i genitori, non vedendo più la loro figlia di tre anni, hanno contattato le autorità.

La piccola, secondo quanto si apprende, si sarebbe allontanata dalla sua abitazione a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, mentre giocava con i suoi due casi. Sul posto sono giunti i Carabinieri, il Soccorso Alpino di Arsiero, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e squadre munite di droni. Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente, prima è stato individuato uno dei due cani poi, fortunatamente, intorno alle ore 19.00, due residenti che si erano uniti alle ricerche, hanno notato la sagoma della bimba lungo il sentiero innevato che porta al Monte Cimone. Accanto a lei l’altro cane, che è sempre rimasto con lei.

La bimba di tre anni è stata raggiunta dalla squadra del Soccorso Alpini e da una infermiera, che ne ha valutato le condizioni. La piccola sta bene, per lei solo un leggero raffreddamento. I soccorritori l’hanno riportata dai genitori, tra la gioia e la commozione generale di tutti i presenti e di tutti coloro che si erano uniti alle ricerche.