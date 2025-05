A Parigi è stato ritrovato dopo 37 anni il busto rubato dalla tomba di Jim Morrison: i dettagli.

Ritrovato dopo 37 anni il busto rubato dalla tomba di Jim Morrison

Era la notte tra il 9 e il 10 maggio del 1988 quando il busto in bronzo fu rubato dalla tomba di Jim Morrison, che si trova al cimitero Père-Lachaise di Parigi.

Ecco che ora, dopo 37 anni, il busto è stato ritrovato per puro caso da una indagine non correlata della Polizia francese. A renderlo noto è stata la Direzione di polizia giudiziaria della Prefettura di Parigi, che ha pubblicato su Instagram la foto del busto, visibilmente danneggiato.

Ritrovato dopo 37 anni il busto rubato dalla tomba di Jim Morrison: tornerà al suo posto?

Come abbiamo appena visto, è stato ritrovato per caso dalla Polizia francese il busto rubato dalla tomba di Jim Morrison 37 anni fa. La scultura era stata realizzata dall’artista croato Mladen Mikulin, per il decennale dalla morte del cantante statunitense, avvenuta nel 1981. Il busto è realizzato in bronzo e pesa circa 128 chili, e per i tanti fan del poeta maledetto del rock era un vero e proprio simbolo. L’opera è ora visibilmente danneggiata, quindi bisognerà vedere se tornerà o meno al suo posto.