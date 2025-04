Un gesto di devozione

La tomba di Papa Francesco, situata nella storica Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, è diventata un luogo di pellegrinaggio per molti fedeli. Ogni giorno, centinaia di persone si recano in questo sacro spazio per rendere omaggio al pontefice, portando con sé un simbolo di amore e rispetto: una rosa bianca.

Questo gesto semplice ma carico di significato rappresenta un legame profondo tra Papa Bergoglio e la figura di Santa Teresina di Lisieux, la cui spiritualità ha influenzato la vita del pontefice fin dai suoi anni in Argentina.

Il significato della rosa bianca

La rosa bianca, scelta dai fedeli per adornare la tomba, non è solo un fiore, ma un simbolo di purezza e devozione. La sua presenza sulla tomba di Papa Francesco è un richiamo alla semplicità e all’umiltà che hanno caratterizzato il suo pontificato. Molti visitatori, dopo aver deposto il fiore, esprimono la loro emozione, sottolineando quanto sia toccante vedere un luogo di culto così semplice, proprio come era lui. “È grandissima l’emozione che si prova”, afferma un fedele in coda dall’alba, testimoniando l’importanza di questo momento di riflessione e preghiera.

Un legame con i fedeli

La tomba di Papa Francesco non è solo un luogo di memoria, ma anche un punto di incontro tra il pontefice e i suoi seguaci. La rosa bianca diventa così un veicolo di comunicazione, un modo per esprimere sentimenti di gratitudine e affetto. Ogni giorno, le persone si mettono in fila, portando il loro omaggio, e condividendo storie e ricordi legati alla figura di Bergoglio. Questo rituale di devozione non solo celebra la vita del pontefice, ma rafforza anche il legame tra la Chiesa e i suoi fedeli, creando un senso di comunità e appartenenza.