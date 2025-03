La telefonata che ha scosso il mondo del gossip

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una telefonata rivelatrice tra Fabrizio Corona e Angelica Montini, la presunta amante di Fedez. L’ex re dei paparazzi ha deciso di rendere pubblico il contenuto di questa conversazione nel suo podcast “Falsissimo”, svelando dettagli inquietanti sulla vita del rapper milanese. Montini ha descritto Fedez come una persona “ossessivo compulsiva”, capace di inviare messaggi deliranti che destano preoccupazione.

Le preoccupazioni di Angelica Montini

Durante la telefonata, Angelica ha espresso il suo timore per la salute mentale di Fedez, affermando di avere il sospetto che stia assumendo sostanze stupefacenti. “Ho paura che si stia iniziando a drogare”, ha dichiarato, aggiungendo che i messaggi che riceve dal rapper non sono quelli di una persona sana. Fabrizio Corona, tuttavia, ha smentito queste affermazioni, sostenendo che Fedez non fa uso di droghe, ma ha confermato la sua natura ossessiva.

Un amore che si trasforma in paura

Angelica ha raccontato di come la sua relazione con Fedez sia iniziata con sentimenti genuini, ma che col tempo si sia trasformata in una fonte di ansia. “Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera”, ha spiegato, sottolineando come questo comportamento l’abbia portata a prendere le distanze. La giovane ha anche negato le accuse di sfruttare la situazione per ottenere vantaggi materiali, affermando di essere stata realmente innamorata del rapper, ma che i suoi sentimenti si sono affievoliti a causa della sua ossessione.

Il confronto diretto con Fedez

Nel corso della telefonata, Fedez è intervenuto, portando la conversazione a un livello di tensione ancora maggiore. Accusato da Angelica di aver contattato le sue amiche, il rapper ha reagito con rabbia, definendo la giovane “manipolatrice” e “malata di mente”. Questo scambio di accuse ha messo in luce la complessità della loro relazione, caratterizzata da alti e bassi, ma soprattutto da una crescente tensione emotiva.

Un triangolo di emozioni e conflitti

La telefonata ha visto anche l’intervento di Eleonora Sesana, assistente di Fedez, che ha cercato di mediare tra le due parti. Le sue parole hanno messo in evidenza come entrambi i protagonisti della vicenda abbiano contribuito a creare una situazione insostenibile. “Vi siete comportati vicendevolmente, non vi ha fatto bene”, ha detto, sottolineando la necessità di una riflessione profonda su ciò che è accaduto.