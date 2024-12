Robbie Williams sarà il super ospite della prossima puntata di X Factor in cui presenterà il suo biopic, Better me, in cui ripercorrerà la sua vita e la sua carriera, senza nascondere nulla.

Gli esordi e i problemi di droga

Robbie Williams, è nato il 13 febbraio 1974 a Stoke-on-Trent, in Inghilterra.

Nel 1990 è entrato a far parte dei Take That, una delle boy band più famose negli anni ’90. Già dai primi anni, Williams inizia a fare un uso costante di alcol e cocaina, rischiando un’overdose nel novembre del ’94.

Racconta anni più tardi il cantante: “Ingerivo di tutto: ecstasy, cocaina, bevevo una bottiglia di vodka ogni giorno prima di andare alle prove.”

Nel ’95 Williams lascia la band e prosegue la sua carriera come solista.

La vita privata

Williams è stato a lungo fidanzato con una delle Spice Girls, Geri Halliwell, e anni dopo è stato lui stesso a spiegare le ragioni della rottura: “In quel momento andavo dagli Alcolisti Anonimi, stavo attraversando un momento molto difficile. Quando vivi quelle tribolazioni non riesci a prenderti cura di un cactus, figuriamoci di un’altra persona.”

Nel 2010, il cantante ha sposato l’attrice e modella Ayda Field, con cui ha avuto quattro figli. E la famiglia è stata la sua salvezza. Confessa: “Non riuscivo a tenere il mio pene nei pantaloni, e lo sapevo. Sposarmi serviva più o meno ad abbracciare uno stile di vita monogamo. E sapevo anche che avrei potuto perdere metà di tutto ciò che avevo guadagnato. Ecco perché, in termini concreti, è stata quella la scommessa più grande.”