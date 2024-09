Roberto Alessi ha criticato gli attori italiani a Venezia, dicendo: "Sono sgradevoli, comportandosi come divi, ecco il loro comportamento."

Da alcuni giorni, Roberto Alessi si trova in visita a Venezia per rappresentare Novella 2000, il suo giornale, alla 81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Numerose celebrità del cinema, sia americane (Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Nicole Kidman) che italiane, hanno...

Da alcuni giorni, Roberto Alessi si trova in visita a Venezia per rappresentare Novella 2000, il suo giornale, alla 81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Numerose celebrità del cinema, sia americane (Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Nicole Kidman) che italiane, hanno preso parte a questo evento. Tuttavia, Alessi ha espresso il suo disappunto verso queste ultime, criticandone l’atteggiamento poco piacevole e la loro mancanza di umiltà. “I cosiddetti divi del cinema italiano hanno un comportamento veramente sgradevole”, ha detto Alessi su Instagram. “Brad Pitt, un vero gentiluomo, ha fatto selfie con tutti i suoi fan. George Clooney ha addirittura condiviso delle risate con i fotografi. Lady Gaga, dolce e affabile con il suo compagno, ha presentato ai suoi amici italiani. Tutte queste star internazionali mostrano una stupenda umanità. Al contrario, le celebrità italiane sembrano avere un atteggiamento snob come pochissimi. Alcuni hanno rifiutato di farsi fotografare con i loro acconciatori. Altri hanno persino insultato gli hair stylist accusandoli di non saper fare il proprio lavoro. C’è chi ha detto di essere troppo stanca per scattare le foto ricordo richieste dai fan. Sinceramente, non riesco a capire perché nel cinema italiano prevalga questo comportamento così antipatico”. Alessi ha inoltre sottolineato, citando un precedente articolo, la generosità di Angelina Jolie, che ha concesso selfie e autografi ai fan, dedicando del tempo a Pasquale Esposito, un fan affetto da osteogenesi imperfetta, nota come ‘la malattia delle ossa fragili’, che aveva già incontrato a Roma. Esposito, proveniente da Poggioreale, spera di incontrare anche Nicole Kidman durante la sua visita a Venezia.

“Angelina Jolie mi ha confessato che trova piacevole la nostra interazione. Ci siamo già incrociati a Roma. Il mio sogno per domani è di avere l’opportunità di vedere Nicole Kidman, l’attrice che ammiro di più. Ho investito un extra di 1000 euro in alloggio per avere la possibilità di incontrarla.”