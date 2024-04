Roberto Salis: sia ultimo 25 aprile con Ilaria in carcere

Roma, 25 apr. (askanews) - "Sono qui per Ilaria, mia figlia è antifascista e questa è casa sua. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. Ilaria ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023 però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una ser...

Roma, 25 apr. (askanews) – “Sono qui per Ilaria, mia figlia è antifascista e questa è casa sua. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. Ilaria ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023 però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una serie di motivi. Questo è il primo 25 aprile che si può fare e deve essere l’ultimo con lei in carcere”. Così ha detto il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis. Lui insieme con Angelo Bonelli ed Ilaria Cucchi partecipa al corteo dell’Anpi di Roma per le celebrazioni del 25 aprile.