Robot da compagnia e penne smart tra le curiosità al Ces Unveiled

Milano, 4 gen. (askanews) – Penne smart, Robot da compagnia, strumenti di assistenza sanitaria di estrema praticità da utilizzare nella vita quotidiana. Sono tante le curiosità presentate al Ces Unveiled, l evento per la stampa che offre un assaggio dei temi del Consumer Electronic Show, la fiera tech di Las Vegas in programma dal 5 all 8 gennaio.

Largo spazio negli stand del Mandala Bay al mondo dei prodotti di medical care: dal sensore che analizza le urine direttamente nel wc di casa, a Virawarn, uno strumento per autotestare il covid e altri virus influenzali in pochi secondi.

“Basta soffiare due volte nel device per avere il risultato negativo o positivo in 60 secondi. Lo posso mettere in tasca e usarlo diverse volte prima di andare a cena fuori o a trovare parenti”, spiega Dana Gardner di Opteev Technologies.

Sono tanti i device che si distinguono per risolvere semplici questioni pratiche della vita quotidiana. Come la penna smart Nuwa, capace di digitalizzare appunti e post it in tempo reale grazie a otto microtelecamere.

Promette invece di superare ogni barriera linguistica Timekettle, la cuffia che traduce in tempo reale 40 lingue diverse. Indossandola si può parlare tranquillamente nella propria lingua e trasmettere la traduzione audio all interlocutore. “Timekettle è la prima cuffia con traduzione simultanea al mondo”, spiega Alex Sheng Qin della start up cinese Shenzen Timekettle.

“Le cuffie sono molto utili per viaggiare, per business, ma anche per le scuole o per le cliniche quando accolgono un paziente straniero”.

Ma non ci sono solo strumenti utili all Unveiled, ma anche molto entertainement, sport e device a metà strada fra l utile e il dilettevole. Come la gamma di robot da compagnia proposta dalla giapponese Yukai Engineering. Ci sono peluche che riproducono al tatto la sensazione di essere mordicchiati da un cucciolo, robot dall aspetto retrò che si illuminano al risveglio e altri che misurano l ossigeno e ti consigliano cosa fare.

Altri ancora che hanno la sola funzione di produrre relax e benessere: come Qoobo. “Questo è un robot che reagisce all’interazione – spiega Shunsuke Aoki – Se lo tocchi delicatamente comincia a muoversi, se lo accarezzi più forte è più felice”.

