Roma ha accolto la Giornata internazionale di Leonardo Pisano con le Olimpiadi Internazionali di Robotica Fibonacci, un evento che ha visto la partecipazione di 1.123 giovani talenti provenienti da 13 Paesi. Le competizioni si sono svolte al Salone delle Fontane all’EUR, organizzate dall’International Fibonacci Olympiad Global Group in collaborazione con l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. Quest’anno, i Paesi vincitori sono stati Romania, Filippine, Turchia, Kazakistan e Azerbaigian. L’edizione 2024 si è concentrata sul tema “La robotica al servizio del mondo del lavoro”, con i partecipanti chiamati a progettare soluzioni robotiche per migliorare le condizioni lavorative e l’efficienza nei vari settori produttivi.

Olimpiadi di robotica, un evento per innovatori

Le Olimpiadi sono state un’importante occasione per unire la scienza e l’innovazione, promuovendo lo scambio di esperienze e conoscenze tra giovani provenienti da scuole primarie, medie, superiori e università. Tra le 123 squadre premiate, provenienti da 93 istituzioni accademiche diverse, si sono sfidate in gare di droni, robot a guida autonoma, Lego Sumo e progetti legati a temi come l’imprenditoria green, la salute e l’informatica. Il Rettore di UNINETTUNO, Maria Amata Garito, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la diffusione della cultura dell’innovazione tra le giovani generazioni e il rafforzamento del legame tra il mondo accademico e quello industriale.

“Il nostro impegno in questo evento è un segno della nostra posizione all’avanguardia nel campo delle tecnologie digitali”, ha dichiarato Garito. Anche il Prof. Dario Assante, Ambasciatore delle Olimpiadi Fibonacci e professore di Ingegneria, ha evidenziato l’entusiasmo e la passione dei partecipanti, ribadendo come eventi come questo rafforzino la cooperazione globale in ambito scientifico e tecnologico. L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è già al lavoro per organizzare l’edizione 2025.