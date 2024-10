Cecilia Rodriguez ha raggiunto un livello di celebrità simile a quello della sorella Belen. Proprio per questo motivo, sarebbe opportuno che riflettesse maggiormente sulle sue pubblicazioni. Anche se le sue affermazioni possono sembrare ironiche, a volte risultano eccessive, quasi provocatorie. Di recente, ha scelto di riproporre un ricordo dal passato. È interessante notare che avrebbe potuto lasciarlo perdere, ma ha preferito condividerlo di nuovo. Si tratta infatti di una campagna promozionale del suo marchio che risale al 2018. Nelle immagini, la bella argentina appare in costume, pronta a montare un cavallo nel deserto, evocando l’immagine di un’amazzone vintage che pubblicizza i suoi prodotti. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse per il particolare che Cecilia decide di sottolineare. Il riferimento è al cavallo che figura nella pubblicità. Immaginate un po’. È chiaro a tutti a quale aspetto fisico stia facendo riferimento la Rodriguez. Ma ciò che rende tutto più scioccante sono le sue parole dopo aver visto il filmato: “In un’altra vita vorrei fare l’amore con un cavallo, uno come questo!”. Prosegue poi con altre affermazioni audaci che non sono certo un grande onore per lei, ma per l’equino. Successivamente, Cecilia sale in sella per le riprese.

Riflessioni sulla responsabilità morale

In sintesi, tra le sue foto in palestra e le sponsorizzazioni, ha deciso di riportare alla mente questo ricordo. Questo ci porta a riflettere sulla responsabilità morale che influenzatori e imprenditrici digitali dovrebbero considerare quando decidono cosa rendere pubblico.

In quale punto si separano l’uso commerciale e quello personale dei mezzi di comunicazione? Cecilia Rodriguez sembra esagerare nelle sue affermazioni, dimostrando poco riguardo ai suoi follower. Infatti, se stessimo conversando tra amiche in una chat privata, potrebbe anche sembrare una battuta divertente da condividere. Tuttavia, la Rodriguez non sta semplicemente chiacchierando con la sorella o con una cara amica; sta creando contenuti per una piattaforma social con una visibilità enormemente ampia, tanto quanto il numero di persone che la seguono, se non di più. Non intendiamo impartire lezioni morali, ma crediamo che alcune considerazioni (anche quelle in modo scherzoso) dovrebbero rimanere in un ambito più intimo. È importante che Cecilia tenga presente la varietà del suo pubblico quando pubblica contenuti che potrebbero risultare inappropriati. Insomma, “Cechu”, la prossima volta prendi un momento per riflettere prima di postare online!