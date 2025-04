Come utilizzare i roll up pubblicitari per promuovere il tuo brand

Come utilizzare i roll up pubblicitari per promuovere il tuo brand

I roll up pubblicitari appartengono alla categoria dei supporti per la comunicazione e si compongono di una struttura in alluminio, leggera e portatile, sulla quale si posiziona un banner (che viene srotolato e ancorato alla struttura), le cui superfici recto e verso possono essere utilizzate per veicolare un messaggio relativo, ad esempio, al proprio brand, a un prodotto, a una promozione, ma anche a un evento.

Per la versatilità e la facilità con cui si montano e si smontano per essere trasportati, i roll up pubblicitari sono uno dei mezzi più usati per la comunicazione di aziende, punti vendita, cinema, musei, fiere, centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, impianti sciistici, stabilimenti balneari e di molto altro. Con un’altezza standard di 2 metri, il messaggio riportato spicca e non passa inosservato!

Usare i Roll-up Pubblicitari come strumento di marketing

Il marketing aiuta le aziende a farsi pubblicità, utilizzando tantissimi strumenti e i roll up pubblicitari sono tra i migliori, perché offrono una visibilità ottima, dovuta anche alla facilità di posizionamento del prodotto.

Per sfruttare al meglio i tuoi banner, ti consigliano di scegliere un posto di forte passaggio, come l’ingresso di un negozio, una fiera, un museo, alla cassa vicino agli eventi, nelle sale d’attesa, tutti luoghi nei quali le persone potranno averli sott’occhio anche per lungo tempo. In questo modo, rafforzerai la tua presenza e potrai anche legarla a luoghi specifici.

È molto importante che il banner del roll up sia chiaro, semplice, leggibile e immediato: questo vuol dire che è importante comunicare subito il prodotto, l’evento, lo sconto, la promozione, l’incontro che si vuole pubblicizzare e che bisogna farlo con una grafica chiara e un messaggio scritto conciso e d’impatto. Naturalmente, soprattutto quando si parla di un brand, la comunicazione del roll up deve essere coerente con quella del resto della brand identity, con logo, stile e colori in continuità.

Uno dei pregi maggiori dei roll up pubblicitari è la possibilità di mantenere la struttura e cambiare solo il banner: per questo, con una spesa contenuta, potrai cambiare o alternare il messaggio che vuoi dare, ammortizzando la spesa della struttura, che può durare anni.

Quanti sono i modelli di roll up pubblicitari

Principalmente, i modelli di roll up pubblicitari sono due, Classic e Deuxe, ma ci sono un paio di variazioni interessanti che comprendono quelli dotati di illuminazione o di accessori.

Il banner può essere stampato sulle due facce con tecnologia block out, che impedisce qualsiasi trasparenza, lasciando entrambi i messaggi nitidi e leggibili.

I roll up Classic sono i più venduti ed economici e sono caratterizzati dalla base che si regge su due piedini, semplici e funzionali.

I roll up Deluxe, invece, sono pensati per eventi eleganti, in cui lo stile è importante, e sono caratterizzati da una base in alluminio senza piedini, per un’immagine professionale.

Le variazioni possono comprendere la dotazione integrata di luci, per una grafica che si distingue anche in ambienti poco luminosi o di notte, e il porta-depliant, per raccogliere flyer, brochure e cataloghi da destinare ai clienti.

Arti Grafiche Villa e la stampa dei roll up pubblicitari

Una volta presa la decisione di puntare sui roll up pubblicitari, non resta che trovare una tipografia che li sappia stampare a regola d’arte. Cercando nel web, si trovano decine di stamperie online, alle quali rivolgersi, ma è fondamentale scegliere quella giusta per un risultato professionale.

La stampa in alta definizione, con macchine di ultima generazione, deve essere accompagnata anche da un rigoroso controllo del file per la stampa, la scelta del supporto giusto, la consegna in tempi celeri e un buon rapporto qualità/prezzo.

Noi abbiamo trovato tutto questo in Arti Grafiche Villa, tipografia con prodotti qualitativamente alti, un rapporto qualità/prezzo in linea con il mercato e consegne puntualissime in Italia e all’estero. Inoltre, se non ti occupi di grafica, questa azienda può aiutarti grazie ai collaboratori interni, che sapranno offrirti soluzioni professionali. E può aiutarti anche nella scelta del tipo di roll up pubblicitario più utile per te.

Non preoccuparti se, sul sito non trovi uno store online: ti basta compilare il form alla pagina Contatti o telefonare e troverai persone disponibili ad ascoltare le tue esigenze e a fornirti le soluzioni migliori. Non c’è un call center, per cui parlerai direttamente con un professionista dedicato.

Consigli per realizzare la grafica dei roll up pubblicitari

Gran parte del successo dei roll up pubblicitari dipende dalla grafica, perché è proprio quella che cattura l’attenzione delle persone e comunica il proprio messaggio. Per essere efficace, la grafica deve essere studiata e realizzata da professionisti che sappiano gestire lo spazio a disposizione, sapendo come organizzare visual e scritte.

Colori vivaci e tipici del brand, un design lineare e minimal e una parte scritta leggibile e che va dritta la punto sono solo alcuni dei consigli che possiamo darti. Ma ce ne sono altri.

Prima di tutto punta sulla semplicità, perché più il design è pulito, più velocemente arriverà il messaggio che vuoi dare. È importante che chi osserva il roll up capisca al volo di cosa stai parlando e non debba perdersi tra messaggi affastellati.

L’immagine deve sempre essere in alta qualità, chiara e professionale, con una palette colori coerente col brand, capace di far risaltare il banner e un rapporto equilibrato tra spazi pieni e vuoti.

Il testo deve essere leggibile, con caratteri grandi per essere compresi anche sulla distanza e in cui siano messi in evidenza gli elementi più importanti: di cosa si parla e quali sono i contatti.

Cerca di concentrarti su un solo messaggio, per evitare confusione in chi legge: più sarai chiaro e semplice, maggiori saranno le chance di successo del roll up e di quello che comunica.

Una call to action può aiutarti a spingere i potenziali clienti all’azione. Usare “Contattaci subito” oppure “Vai sul sito www.xxx.it“, etc. può essere un modo utile per farti cercare.

Speriamo che questo articolo ti sia di aiuto nella scelta dei tuoi prossimi roll up pubblicitari!