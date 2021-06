Roma: legale famiglia bimbi Ardea, 'madre ha trovato figli in pozza sangue'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “La madre è intervenuta pochi instanti dopo i colpi esplosi da Andrea Pignani. Ha trovato i figli in una pozza di sangue, ancora respiravano”. E’ quanto riferisce l’avvocato Diamante Cenci, legale dei genitori dei due piccoli uccisi ieri ad Ardea.

“La famiglia aveva deciso di vivere in quel comprensorio perché era un posto tranquillo dove crescere i bambini – spiega l’avvocato -. Si erano trasferiti in quella casa da circa un anno e mezzo. Ho avuto modo di sentire i miei assistiti questa mattina, sono distrutti ma chiedono rispetto per questo dramma assurdo che stanno vivendo”.