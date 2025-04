Un evento di portata storica

La capitale italiana si appresta a vivere un momento di grande intensità emotiva e spirituale con i funerali di papa Francesco. Più di cento delegazioni, tra capi di Stato e di governo, si riuniranno in piazza San Pietro, dove oltre duecentomila fedeli sono attesi per rendere omaggio al pontefice scomparso.

La macchina organizzativa è già in moto, con un dispositivo di sicurezza imponente che mira a garantire l’ordine pubblico in un contesto di grande affluenza.

Misure di sicurezza senza precedenti

Il piano di sicurezza è stato elaborato in seguito a un doppio vertice in prefettura, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal prefetto Lamberto Giannini. Le misure di sicurezza si intensificheranno nei giorni precedenti l’evento, con l’esposizione della salma di Francesco a partire da mercoledì. Il titolare del Viminale ha sottolineato l’importanza di questo evento, che coincide con le celebrazioni del 25 aprile e gli eventi del Giubileo già programmati. Si prevede una cornice di massima di 170 delegazioni, il che richiede un coordinamento impeccabile tra le forze dell’ordine e gli enti coinvolti.

Controlli e sorveglianza

Per garantire la sicurezza, Roma ha già attivato una no fly zone e l’area di piazza San Pietro sarà sottoposta a bonifiche preventive. Saranno schierati tiratori scelti, artificieri e unità cinofile, mentre la polizia fluviale monitorerà il Tevere. L’accesso a piazza San Pietro sarà controllato da varchi presidiati con metal detector e dispositivi anti-drone. Inoltre, una sorveglianza particolare sarà dedicata agli aeroporti e alle stazioni, così come ai quartieri dove alloggeranno le autorità, come i Parioli, dove risiede l’ambasciatore americano.

Accoglienza dei fedeli e logistica

Il capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, si occuperà dell’accoglienza e dell’assistenza dei fedeli durante i funerali. Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento ad hoc per facilitare la mobilità e garantire un’adeguata assistenza. Ciciliano lavorerà in stretto raccordo con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per assicurare che ogni dettaglio sia curato. La presenza di leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rende questo evento ancora più significativo e complesso da gestire.