Una giovane coppia è stata vittima di una brutale aggressione nel parco di Tor Tre Teste, a Roma Est. La ragazza è stata violentata davanti al fidanzato, mentre i responsabili hanno anche rapinato i due giovani. Le indagini hanno portato all’arresto di tre uomini, ma gli inquirenti non escludono la presenza di altri complici.

Orrore a Roma: ragazza violentata nel parco di Tor Tre Teste

La notte del 25 ottobre, nel parco di Tor Tre Teste, a Roma est, una giovane coppia è stata vittima di un’aggressione brutale mentre si trovava in auto in una zona isolata.

Secondo le ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, un gruppo di uomini ha prima sfondato il finestrino con una bottiglia, poi ha immobilizzato il ragazzo e violentato la ragazza. Terminata la violenza, i malviventi hanno sottratto telefoni e altri effetti personali prima di allontanarsi. Sotto shock, i due giovani hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine e sporto denuncia, permettendo l’avvio delle indagini coordinate dalla Procura di Roma.

Ragazza violentata nel parco di Tor Tre Teste: arrestati tre uomini

Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno portato all’identificazione di tre presunti responsabili, tutti di nazionalità marocchina e già noti alle autorità. Due sono stati fermati nella capitale, mentre il terzo è stato rintracciato a Verona, dove si era rifugiato. Le prove a carico degli arrestati includono impronte digitali repertate sull’auto e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime.

Tuttavia, gli inquirenti non escludono la possibile presenza di ulteriori complici, poiché il numero esatto degli aggressori non è stato chiaro alla coppia a causa del buio e dello shock. L’indagine resta aperta per verificare eventuali altri coinvolgimenti.