La violenza sessuale contro le donne rimane un problema concreto anche nelle aree centrali e turistiche delle città italiane. L’aggressione subita da una turista a Firenze, violentata da due uomini, evidenzia come le strade di notte possano diventare teatro di atti criminali, sottolineando l’urgenza di rafforzare la sorveglianza e i sistemi di protezione per le vittime.

Aggressione a Firenze: una turista violentata in piena notte

Nella notte tra venerdì e sabato, una donna di 35 anni originaria di Panama è stata vittima di una violenza sessuale a Firenze, in piazza San Pancrazio, nelle vicinanze di piazza Santa Maria Novella. Come riportato da Tgcom24, l’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino quando un passante, richiamato dalle urla della donna provenienti da dietro alcune auto in sosta, ha contattato il 112.

Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti della polizia, che hanno rintracciato e fermato due uomini subito dopo il tentativo di fuga. La vittima, sotto shock, è stata trasportata all’ospedale Careggi per ricevere le cure necessarie e per gli accertamenti previsti dal “codice rosa”. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e accertare ogni dettaglio del reato.

Firenze, donna violentata in piazza San Pancrazio: due uomini fermati

I sospettati, un cittadino egiziano di 26 anni e un cittadino marocchino di 32, entrambi con precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e trasferiti al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.

Le autorità locali hanno espresso vicinanza alla vittima: la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha assicurato supporto e sostegno, sottolineando la necessità di rafforzare la sicurezza notturna nel centro storico, mentre l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio ha ribadito l’urgenza di incrementare il numero delle pattuglie in città.

L’episodio ha inoltre suscitato commenti a livello nazionale, con richiami alla lotta contro la violenza di genere e proposte politiche per punire in modo più severo gli autori di reati sessuali.