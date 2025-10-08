Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Pavia, in un condominio situato nei pressi dell’Università. Una studentessa di 19 anni è stata aggredita e violentata nel proprio appartamento da un vicino di casa di 29 anni. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscito a farsi aprire la porta con la scusa di chiedere del latte.

Studentessa violentata a Pavia con la scusa del latte

Una studentessa di 19 anni residente a Pavia, vicino all’Università, è stata vittima di un’aggressione sessuale all’interno del proprio appartamento. Secondo quanto ricostruito, il suo vicino di casa, un uomo di 29 anni, le avrebbe chiesto del latte come pretesto per farsi aprire la porta.

La giovane, conoscendolo di vista e non sospettando alcunché, ha accolto l’uomo in casa, ignara delle sue reali intenzioni. Una volta all’interno, l’uomo l’avrebbe aggredita nel soggiorno, mentre le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione di un’altra vicina, che ha subito contattato i soccorsi.

Le autorità hanno confermato che i fatti risalgono a lunedì mattina e che la giovane vittima, pur essendo in stato di choc, ha ricevuto assistenza medica e supporto psicologico immediati.

Studentessa violentata a Pavia con la scusa del latte: arrestato vicino di casa

Gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia sono intervenuti tempestivamente sul luogo dei fatti e hanno fermato il 29enne ancora presente nell’appartamento. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e si trova attualmente nel carcere di Torre del Gallo. L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.