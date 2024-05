Rosalinda Cannavò, anche adesso che è incinta, deve scontrarsi quotidianamente con gli haters. Questa volta, però, non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Qualche settimana fa, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato che presto diventeranno genitori. I fan li hanno sommersi di messaggi bellissimi, ma gli hater non sono riusciti a stare in silenzio. Nelle ultime ore, però, un leone da tastiera ha esagerato e l’ex gieffina ha replicato a tono.

L’hater, con un messaggio privato inviato direttamente a Rosalinda Cannavò, ha scritto:

Ricordiamo che l’ex gieffina ha lottato contro l’anoressia nervosa e il binge eating disorder, passando da 32 chili a 70 in poco tempo.

La Cannavò ha mostrato ai fan il messaggio dell’hater e ha aggiunto:

“Dovete spiegarmi per favore cosa è che passa per la testa di alcune persone per pensare e scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo deve però pagare. Imparare la lezione…”.