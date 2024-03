Rosi Bindi: "Salvini era ed è tuttora filoputiniano"

Roma, 19 mar. (askanews) - "Salvini non regge, continua a negare di essere putiniano, in realtà lo era e lo è tuttora. Il primo commento è sempre filo-putiniano. Non solo quelli storici, le felpe, Putin è il più grande leader del mondo, meglio lui della Merkel... Quello è rimasto, anche se è ...

Roma, 19 mar. (askanews) – “Salvini non regge, continua a negare di essere putiniano, in realtà lo era e lo è tuttora. Il primo commento è sempre filo-putiniano. Non solo quelli storici, le felpe, Putin è il più grande leader del mondo, meglio lui della Merkel… Quello è rimasto, anche se è costretto in qualche modo a nascondere queste sue tendenze dentro a un governo in cui crea imbarazzo. In qualche modo manda anche un messaggio ai suoi amici, sono sempre qui, non sono cambiato”: così Rosi Bindi, ospite di Otto e mezzo su La7, commentando le parole del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sul voto in Russia.

“Meloni tollera perché sono una coalizione”, ha aggiunto Bindi.