Rossella Brescia è tornata single all’età di 52 anni, dopo la fine della sua lunga relazione con Luciano Cannito. La donna si sta godendo una vacanza con un’amica.

Rossella Brescia è tornata single dopo 20 anni: le sue parole

Questa è la prima estate da single per Rossella Brescia, che tra poco tempo compirà 53 anni. Dopo una prima parte dell’estate prima di impegni, tra cui le riprese del nuovo film di Riccardo Cannella, la ballerina si sta concedendo una vacanza in Grecia con l’amica Annalisa Leo e per la prima volta ha rotto il silenzio sulla fine della lunga relazione con Luciano Cannito, a cui era legata da ben 20 anni.

“È finita una storia che durava da vent’anni. E successo mentre stavo girando il film” ha dichiarato Rossella Brescia al Corriere della Sera. “Non l’ho deciso io, per me è stato uno choc. Se non sai perché succede è più dura” ha aggiunto la ballerina.

Rossella Brescia di nuovo single: “Se ce l’ha fatta Jennifer Aniston…”

Rossella Brescia ha specificato che lei e Cannito sono rimasti amici e che sente la figlia, che ha praticamente visto crescere. “Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia” ha aggiunto. “E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io” ha dichiarato, puntando sull’ironia. Ha poi ammesso di non avere rimpianti per il fatto di non essere diventata mamma. “I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare” ha spiegato.